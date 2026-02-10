10 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:47

Bocci: “Il mercato ha complicato la vita a Vanoli: a centrocampo serviva un interditore”

Bocci: “Il mercato ha complicato la vita a Vanoli: a centrocampo serviva un interditore”

10 Febbraio · 15:42

Il giornalista ha commentato l’attualità viola, soffermandosi sulla posizione di Vanoli e sulle scelte fatte nel mercato invernale

Alessandro Bocci, intervenuto a Radio Bruno, ha analizzato la situazione in casa Fiorentina“Credo che Paratici debba fare delle riflessioni e la sua faccia sul monitor contro il Torino era molto chiara. Se la Fiorentina non batte il Pisa la situazione diventa quasi irrimediabile. Il ritmo sotto è basso ma se prendi due gol a partita se va bene pareggi e non ti salvi.

Il mercato ho la percezione che abbia complicato la vita a Vanoli. Non è una giustificazione, ma vorrei capire se la strategia sia stata condivisa con l’allenatore, perché sono arrivate due mezze ali simili, quando serviva un giocatore più d’interdizione”.

