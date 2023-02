“Commisso ha speso, ma anche incassato tanto. Italiano ha le su colpe, deve fare salto di qualità”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci ha fatto il punto in casa Fiorentina, ripartendo da Commisso: “Credo che Commisso abbia speso tanto, ha speso sul Viola Park che è una grande vittoria. Sul fronte squadra è vero che ha speso tanto ma ha anche incassato tanto, non gliene faccio una colpa. Penso che la Fiorentina sia più forte ad esempio del Bologna, non è colpa del mercato se la squadra è tredicesima. Con la perdita di Torreira, la cessione di Vlahovic e l’infortunio che ci ha privato di Nico la Fiorentina abbia perso rispetto alle 6-7 con cui competere per l’Europa. In questo senso, stimo Italiano ma deve fare un salto di qualità, anche lui ha le sue responsabilità. Il problema non è solo fare gol perché la squadra va a 1 all’ora, è prevedibile e gli attaccanti faticano”.

ITALIANO: “ABBIAMO PARLATO CON LA CURVA, CONFRONTO SCHIETTO E ONESTO”