Bocci: “La Fiorentina faccia chiarezza sulle condizioni di Arthur, qualcuno dice abbia la pubalgia”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato della situazione Arthur che non si allena sempre con il resto del gruppo e ultimamente spesso non sta giocando, queste le sue parole a Radio Bruno: “Sarebbe bello che la Fiorentina facesse chiarezza su Arthur e sulle sue condizioni, c’è chi dice che sia pubalgia, chi dice qualcosa di simile, ci aiuta anche nel giudizio che poi diamo per le prestazioni, sapere quello che lui ha. Si tratta di un giocatore troppo importante per la Fiorentina e sarebbe importante averlo sempre a disposizione”

IL MESSAGGERO RIVELA DELL’OFFERTA DELLA FIORENTINA PER ZACCAGNI