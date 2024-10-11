Bocci: "Gudmundsson è al 50%. Gosens? Usato così diventa un Biraghi qualsiasi"

Kean ha una voglia matta di "bruciare" il campo

Alessandro Bocci è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, egli ha affrontato il tema relativo a Gudmundsson e a Gosens, il quale oggi gioca come terzino: "Non abbiamo ancora visto il vero Gudmundsson. C'è stata però comunque una grande resa. Ci ha portato cinque punti. Ho fiducia che possa tornare quello di Genova. Non dimentichiamo che è arrivato qui infortunato. È secondo me al 50/60%. Ha ancora da lavorare. Palladino penso che ora debba trovare un miglior modo di sfruttare Gosens. Usato così diventa un Biraghi qualsiasi. Questo modulo garantisce tanto alla Fiorentina, ma toglie tanto al tedesco. Serve tenere in campo la qualità; non toglierei dal campo un giocatore come Adli. In questa sosta è importante aumentare la condizione delle seconde linee. È importante che chi entri faccia la differenza. Kean da solo ha messo in croce la difesa del Milan. Oggi è il simbolo della Fiorentina. Si vede che ha una voglia matta di "bruciare" il campo. Altri viola in Nazionale? Prima (Colpani, Ranieri, Bove) devono prendersi la Fiorentina, poi la Nazionale di Spalletti".

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