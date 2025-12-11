Bocci: “Prandelli aiuterebbe Vanoli. Io toglierei i social ai calciatori e ne limiterei le dichiarazioni”

Il giornalista ha parlato della situazione viola, indicando gli interventi che adotterebbe se fosse in società

Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina: “Risulta chiaro che la Fiorentina non voglia cambiare struttura, ma delle parole di Commisso mi stupisce quando dice che a fine stagione si faranno i conti. Servirebbe Prandelli per aiutare Vanoli che mi sembra sopraffatto. Ha gestito malissimo la vicenda Gudmundsson. Se fosse nella società, toglierei i social ai calciatori e limiterei le dichiarazioni. Semmai devono chiudersi in spogliatoio e dirsi tutto”.

Sulla Conference League: “Vincere aiuta a vincere, quindi è importante invertire la tendenza per non arrivare con l’acqua alla gola domenica, ma anche per dare un segnale dopo uno spettacolo osceno come quello offerto a Sassuolo”.