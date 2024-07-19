Bocci: "Colpani è da prendere ma senza cedere anche Nico, c'è bisogno di entrambi per costruire la nuova Fiorentina"

Il giornalista ha commentato l'eventuale arrivo del giocatore del Monza in viola e la situazione di Nico alla Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci che ha commentato le ultime trattative di mercato dei viola con attenzione sull'affare Colpani e l'eventuale trasferimento altrove di Nico González: "Colpani mi piace tanto, è un giocatore che sa dare la palla in un certo modo e conosce benissimo l'allenatore. Sa giocare a testa alta ed è molto elegante da vedere. Lo vedrei bene in viola, è un giocatore che ci può servire però il suo arrivo non deve annunciare una partenza di Nico perché sennò saremmo più deboli senza dubbio. Nico è il nostro campione e va tenuto. Mi aspetto che la Fiorentina giochi con Kean titolare come centravanti e Beltrán come sua riserva, credo che l'argentino tornerà a fare la punta o addirittura insieme a Kean in un attacco a due punte."

Su Lovric: "Magari è il sostituto di Duncan per caratteristiche, spero che i titolari siano più forti di lui. Non lo vedo come un pezzo importante della rosa anche perché pure ad Udine non gioca sempre. Lovric è un giocatore che conosce il campionato e sa dare dinamismo, come alternativa ci sta".

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