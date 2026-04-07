Bocci: “Kean è difficile da gestire, ma ora deve pensare solo alla Fiorentina e basta”

A Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci ha parlato di Fiorentina e di Kean: “Lui qua non ha concorrenza e ha trovato il suo luogo ideale perché è titolare e non ha pressioni. Ero sicuro giocasse perché lo paghiamo e sta bene fisicamente, è deluso per la Nazionale e va apprezzato ma ora deve pensare alla Fiorentina. Deve dare il massimo ma non è facile da gestire uno come lui.”

Sul gioco: “Non crediate di trovarlo ora perché non c’è mai stato e figuriamoci a fine anno, se giochi come a Verona è dura fare punti, ma ora ci vuole solo il risultato e il recupero di tutti i titolari.”