7 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:57

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Bocci: “Kean è difficile da gestire, ma ora deve pensare solo alla Fiorentina e basta”

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Bocci: “Kean è difficile da gestire, ma ora deve pensare solo alla Fiorentina e basta”

Redazione

7 Aprile · 18:57

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 18:57

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Il giornalista è intervenuto per parlare di Moise Kean che sta vivendo un momento non facile dopo la Nazionale

A Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci ha parlato di Fiorentina e di Kean: “Lui qua non ha concorrenza e ha trovato il suo luogo ideale perché è titolare e non ha pressioni. Ero sicuro giocasse perché lo paghiamo e sta bene fisicamente, è deluso per la Nazionale e va apprezzato ma ora deve pensare alla Fiorentina. Deve dare il massimo ma non è facile da gestire uno come lui.”

Sul gioco: “Non crediate di trovarlo ora perché non c’è mai stato e figuriamoci a fine anno, se giochi come a Verona è dura fare punti, ma ora ci vuole solo il risultato e il recupero di tutti i titolari.”

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