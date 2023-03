Bocci: “Tempo fa la Fiorentina non avrebbe mai vinto una gara come quella di ieri”

Il giornalista sportivo Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della rosa della Fiorentina: “Nel mestiere di recuperare palloni e dare equilibrio non vedo qualcuno più forte di Amrabat, tra l’altro il marocchino ha beneficiato della crescita di Mandragora. Ieri secondo me è stato il migliore insieme a Nico Gonzalez, anche se si è mangiato quel gol nel finale. Jovic? Sono rimasto un po’ sorpreso dalla sua necessità di andare a Madrid in un momento così importante e fitto di impegni. Questa vicenda mi ha convinto poco. Rispetto a lui Cabral è più funzionale al gioco di Italiano. Solo poco tempo fa la Fiorentina non avrebbe mai vinto una gara come quella di ieri. Esserci riuscita dopo una trasferta in Turchia vale triplo, ricordiamoci che ieri la squadra di Italiano non ha rischiato praticamente nulla in fase difensiva”.

BONAVENTURA: “BUONA STRISCIA DI RISULTATI”