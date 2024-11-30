Bocci: "Commisso vuole vincere, non si è mai divertito così tanto da quando è arrivato"

Il noto giornalista ha presentato la sfida contro i nerazzurri di domani sera al Franchi alle 18 nel big match

A Radio Bruno Alessandro Bocci ha presentato la gara di domani sera tra Fiorentina e Inter: "Partita di grande spessore, a Firenze non si vive una serata del genere dai tempi di Sousa quando potevamo diventare campioni d'Inverno se avessimo battuto la Lazio al Franchi poi a gennaio la società non fece un mercato all'altezza e perdemmo un'occasione. Non avremmo vinto lo Scudetto, però poteva essere un'annata memorabile. Sarà difficile perché l'Inter è fortissima, è tra le top europee e vorrà fare la gara. Sono praticamente tra le prime 8 in Champions e ora proveranno a dare un colpo al campionato per mettersi in vetta ed allungare, dall'altra parte c'è una Fiorentina solida, una squadra di valore che si fortifica nelle difficoltà e che sa esaltarsi in casa, domani dovrà fare la gara perfetta."

Su Commisso: "Quella stagione di Sousa segnò la fine dei sogni con i Della Valle che poi fecero capire di aver chiuso con la Fiorentina, mentre ora Commisso credo si stia iniziando a divertire, penso che ci trovi gusto nel vincere e vedere la squadra in alto. Occorre fare un salto in avanti."

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