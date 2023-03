Bocci: “Ora Italiano fa turnover ragionato, non cambia più 8 giocatori. Fiorentina migliorata fisicamente”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina, ecco le sue dichiarazioni:

“Crescita Fiorentina? Sono cambiate tante cose innanzitutto la condizione fisica della squadra e gli infortuni. Non mi aspettavo che la Fiorentina facesse il tipo di partita come quello di Cremona: una partita fisica e con voglia di risalire. Credo che in campionato sia difficile risalire perchè la Fiorentina è impegnata su tre fronti rispetto alle avversarie. Non si devono porre limiti. Adesso il turnover è ragionato e Italiano non cambia più 8 o 9 giocatori.

Campionato? La Fiorentina deve giocare ogni partita come se fosse l’ultima. Molto dipenderà dall’abilità di Italiano di mantenere la condizione del gruppo. Non ci sono più 11 titolari ma almeno 15 o 16. La partita contro il Lecce sarà una cartina di tornasole e dove si misurerà la Fiorentina in campionato.”

