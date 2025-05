Bocci: “Fagioli ha fatto l’ennesima partita pessima, sul secondo gol difende come in partitella”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per parlare della Fiorentina appena sconfitta a Venezia: “Ieri a Venezia alla Fiorentina è mancato tutto perché non c’era velocità e si passeggiava per il campo con un atteggiamento davvero sbagliato dove i giocatori più forti sono spaesati e non sanno cosa fare senza palla. Infatti, erano tutti immobili quando si attaccava e non c’era nessuno in grado di liberarsi, mi va bene anche il contropiede però va fatto con spirito ed intensità non privo di idee o di voglia.”

Prosegue: “Non capisco perché la Fiorentina abbia rinnovato Palladino prima di queste due gare, magari davvero credono in lui e pensano possa diventare un top, ma per ora non ha fatto vedere nulla di buono e le parole di Pradé lasciano molti dubbi perché i contratti si possono rompere. Non sono sicuro possa rimanere anche l’anno prossimo a Firenze.”

Su Fagioli: “Quando la Fiorentina andava in contropiede con qualità, allora poteva spiccare con le sue doti, invece ora è calato tanto così come Gudmundsson. Ieri Fagioli ha fatto l’ennesima partita pessima e sul secondo gol difende come in una partitella del giovedì. Abbiamo un gioco mediocre e il giocatore tecnico si perde.”