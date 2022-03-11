Dal centro sportivo, Italiano chiede uno step a livello fisico a Cabral. Ancora Piatek dal 1'

Cabral a riposo: Italiano gli chiede uno step a livello fisico. Ancora Piatek dal 1'. Due maglie per Ikonè, Sottil e Gonzalez

Ha fatto molto discutere l'assenza di Arthur Cabral dall'allenamento odierno. Stando a quanto riportato da il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, l'assenza del centravanti brasiliano è dovuta al lavoro molto intenso svolto in settimana. L'emittente radiofonica assicura che assicura che Italiano si aspetta una crescita dal punto di vista fisico da parte del brasiliano. Dovrebbe rientrare nei convocati per la sfida casalinga contro il Bologna, ma non è da considerare fra i papabili titolari per domenica. Quindi toccherà ancora una volta a Piatek guidare l'attacco Viola.

Capitolo esterni: due maglie per Ikoné, Sottil e Gonzalez. Terracciano in vantaggio su Dragowski, mentre ci proverà Odriozola: se sta bene giocherà lui al posto di Venuti. Igor e Milenkovic sono i titolari, Quarta spera nella turnazione.

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