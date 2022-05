La rivelazione di Corvino: “Alla Fiorentina abbiamo affrontato anche periodi di autogestione”

Pantaleo Corvino, ex uomo mercato della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, in occasione della promozione del suo Lecce in Serie A. Ecco le sue parole: “Adesso sono nella mia Firenze del Sud. Invito tutti i tifosi fiorentini a Lecce, casa mia, ed io verrò a Firenze. A prescindere da tutto non si dimentica quello che c’è stato con la Fiorentina, abbiamo vissuto gli anni della Champions League, nella seconda esperienza le cose non sono andate allo stesso modo ma i tifosi viola capiscono quando uno ci mette tutto. Abbiamo affrontato anche periodi di autogestione“.

