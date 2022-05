Bocci: “Italiano aveva fatto intendere l’addio di Torreira. Il mister ha garanzie dalla Fiorentina”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi in particolar modo sulla questione Lucas Torreira. Ecco le sue parole: “Se la società non fa disastri può essere l’inizio di un percorso. Vanno tenuti sia Torreira che Italiano. Un errore grave è già stato fatto. Non ho mai visto una squadra vendere il suo miglior giocatore a gennaio. Se poi non riscatti anche il secondo miglior giocatore sarebbe un problema. Adesso serve fare un piccolo salto. La Fiorentina deve stare stabilmente nelle 8 sorelle. Questo deve essere l’obiettivo. Questa dev’essere la missione dei proprietari della squadra gigliata. Incontro con Italiano? Le parole del tecnico mi avevano fatto intendere che Torreira sarebbe partito. Se il giorno dopo non è entrato in rotta di collisione con la società gli avranno dato delle garanzie. C’è tanto da fare e non si può far tutto in un colpo solo. Adesso servirà rinforzare la rosa. Servirà almeno un calciatore che fa la differenza”.

