Vitale: “Serve una soluzione per Vlahovic. Così la Fiorentina sta lavorando per i suoi procuratori”

VENEZIA “La Fiorentina è sempre uscita a testa alta dalle sconfitte, con il Venezia è il primo scivolone vero. Queste sconfitte servono per fare esperienza”.

CASO VLAHOVIC “Il vero problema è Vlahovic ma non per i giocatori. Loro nel bene e nel male si compattano, perché sanno che questa situazione può capitare a tutti. Io credo che debbano essere i giocatori a parlare con il presidente e mettersi d’accordo, adesso la società ha paura di rimanere senza nulla. Per vincere alla Fiorentina serve il miglior Vlahovic, non ci sono dubbi, ma voglio vedere quanto resisterebbe in tribuna. Ovviamente non si può dire che un giocatore non scende più in campo ma ci sono sempre le scelte tecniche. Detto ciò la Fiorentina deve trovare una soluzione perché così vengono messi tuti in difficoltà. Il serbo è un campione ma in qualche modo va sostituito. Se continua così la società lavora per i suoi procuratori non per la Fiorentina”.