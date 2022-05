Sandrelli su Ikonè: “Sicuramente è una bella persona, ma come calciatore non mi entusiasma”

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la splendida vittoria contro la Roma, soffermandosi su Jonathan Ikonè. Ecco le sue parole: “Ikonè sicuramente è una bella persona, ma come calciatore non mi entusiasma”.

