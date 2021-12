Nosotti: “Berardi, è l’anno giusto per lasciare il Sassuolo. Scamacca deve acquistare continuità”

Marco Nosotti, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare di Gianluca Scamacca e Domenico Berardi giocatori del Sassuolo entrati in ottica mercato Fiorentina, in vista della partita di domenica. Ecco le sue parole:

SCAMACCA “Ha qualità importanti, sta crescendo nella consapevolezza. È un attaccante moderno, che gioca anche molto con la squadra. È destinato ad essere un centravanti della Nazionale ed è molto ben visto da Mancini. Sente molto la porta ed è un giocatore che vive di colpi. Deve acquistare un po’ di continuità”.