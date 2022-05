Sconcerti spiega: “Costruzione dal basso efficace solo con Vlahovic. Era il fulcro del gioco di Italiano”

Mario Sconcerti, opinionista ed ex direttore generale della Cecchi Gori Group è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per commentare il tema riguardante il gioco di Italiano dopo la partenza di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “La costruzione dal basso è uno stile di gioco iniziato quindici anni fa. Ci è stato utile finché c’era Vlahovic. Italiano aveva costruito la sua Fiorentina intorno all’attaccante serbo, poi, quando è stato ceduto, i sostituti, pagati comunque dei soldi, non hanno sopperito al problema del gol”.

