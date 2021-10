Monti: “Vlahovic si prenda le sue responsabilità. Perchè ridursi ora a completare la squadra?”

Gianfranco Monti, noto opinionista nell’ambiente Viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina ha giocato male, il Venezia bene. Ci sta, ma adesso mi aspetto di rivedere la squadra che ho visto contro le grandi. Abbiamo perso, è vero, ma giocando in quel modo contro il Cagliari credo che possiamo vincere. Però io mi chiedo: perché ridursi adesso a dover completare la squadra? Ma sono sempre i soliti discorsi. A me interessa solo rimanere nella parte sinistra della classifica”.

VLAHOVIC-GORI “Finché sarà un giocatore della Fiorentina, dovrà fare il suo lavoro e prendersi le sue responsabilità. Gori? Se è stato mandato a giocare, vuol dire che ce n’era bisogno”.

CASTROVILLI “Non mi aspetto sfaceli anche nel caso in cui rientri, ha avuto una cosa lunga e seria. In certi momenti vanno tirati fuori gli attributi, come è successo a Udine”.

