Bucciantini incorona Italiano: "Migliore idea della Fiorentina da anni. Firenze non c'è più transizione"
Il noto opinionista Marco Bucciantini ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno
Marco Bucciantini, noto opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "De Zerbi, Italiano e Dionisi sono allenatori che giocano un calcio che si incastra meglio nel panorama moderno. Mentalità di chi è arrivato in Serie A col lavoro, con le idee e si sono costruiti una reputazione. La Serie A quest'anno esprime un'intensità e un livello superiore. Italiano è stata la migliore idea della Fiorentina degli ultimi anni, l'ho scritto anche ad un dirigente. A Firenze non c'è più una transizione, mi sembra che stiamo tornando a proiettarci in avanti. La scelta dell'allenatore, il Viola Park e le novità sullo Stadio Franchi son tutti tasselli importanti. Nonostante certe posizioni politiche di Commisso che ho trovato sbagliato, soprattutto in certe alleanze in Lega".
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