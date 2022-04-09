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Dal centro sportivo, Maleh in pole su Duncan. Cabral e Saponara a completare il tridente con Gonzalez

Le ultime notizie dal centro sportivo della Fiorentina, riportate da Il Pentasport, in vista della partita di domani contro il Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2022 19:29
Dal centro sportivo, Maleh in pole su Duncan. Cabral e Saponara a completare il tridente con Gonzalez -
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Ecco le ultime novità dal centro sportivo Davide Astori in vista della sfida di domani che vedrà impegnata la Fiorentina contro il Napoli. Stando alle ultime notizie riportate da Il Pentasport, in porta verrà confermato Terracciano. Mister Italiano conferma la difesa che ha giocato contro l'Empoli, quindi: Venuti e Biraghi sulle fasce, mentre al centro ci saranno i soliti Igor e Milenkovic. A centrocampo, sarà composto da Amrabat che prenderà il posto dello squalificato Torreira. Come mezzali agiranno Castrovilli e Maleh, in pole su Duncan. Il tridente, invece, vede Cabral in vantaggio su Piatek con Nico Gonzalez da una parte e dall'altra Saponara in vantaggio su Ikonè.

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