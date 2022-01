“Possono capitare sconfitte come Torino. Italiano non ha colpe, emerse problematiche tutte insieme”

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli ed opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della partita di domani di Coppa Italia. Ecco le sue parole:”Purtroppo durante una stagione possono capitare sconfitte come quella di Torino. Sono emerse tante problematiche mentali e fisiche tutte insieme, Italiano non ha colpe. Una di quelle partite nate storte in cui non si può intervenire dalla panchina. Adesso la Viola deve reagire ed ha la possibilità di farlo tornando subito in campo in Coppa Italia. L’avversario è un Napoli che nonostante le problematiche resta temibile. Parlando della proprietà va detto che i tifosi della Fiorentina possono considerarsi fortunati, è raro nel calcio trovare una dirigenza con questa voglia di fare ed un progetto così definito”.