Bucciantini: “Saponara è il giocatore con maggior qualità nella Fiorentina. Non ha paura del pallone”

Marco Bucciantini, opinionista televisivo e radiofonico, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della partita di Sabato contro la Juventus. Ecco le sue parole:

GIOCATORI DI QUALITÀ “Saponara è il miglior giocatore, per qualità di questa Fiorentina. Se Castrovilli e Saponara fanno tutte le settimane 70 minuti come hanno fatto ieri sarebbe tanta roba. L’altro giorno in campo avevi un centrocampo di una qualità incredibile. Avevi giocatori che non hanno paura di giocare il pallone. Bonaventura è uno che sia aggiunge bene ad ogni tipo di azione, Castrovilli è più un portatore del pallone, mentre Torreira più è difficile il passaggio, più si diverte”.

JUVENTUS “Dobbiamo andare a Torino imponendo il nostro gioco, tenendo la palla e fare la partita. La Juventus è anche una squadra che ti aspetta, quindi dobbiamo rimanere concentrati”.

LEGGI ANCHE: