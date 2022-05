Da Roma mettono le mani avanti: “Fiorentina favorita. Roma stanca e distratta dalla Conference League”

Ugo Trani, firma de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare della sfida tra i viola di mister Vincenzo Italiano ed i giallorossi di Jose Mourinho. Ecco le sue parole: “La Roma continuerà a festeggiare e avrà una grande carica psicologica Lunedì. La gente pensa alla finale, anche se Mourinho dirà di stare concentrati sulla Fiorentina, la squadra è stanca e non è facile giocarle tutte bene. I giallorossi non sono meglio della Fiorentina, ma il portoghese ha puntato sull’aspetto psicologico. Alla Roma basterà un punto, anche se lui vorrà vincerle tutte. Fiorentina favorita, le chance della Roma si basano sulla carica emotiva“.

