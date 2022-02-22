Bertoni: "Quarta tra alti e bassi fin dal River. Ha qualità e quantità, ma troppo irruento"

Le parole di Daniel Bertoni ai microfoni di Radio Bruno su Nico Gonzalez e Martinez Quarta

Daniel Bertoni, ex calciatore Viola, è intervenuto al Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "A maggio torno a Firenze. La mia Fiorentina era uno squadrone, ricordo che si diceva: 'Meglio secondi che ladri'. Io forse preferivo arrivare primo. Gonzalez? Tutti i sudamericani sono come lui. Forse è più furbo di altri ma cresciamo nei campi che chiamiamo "potrero", nei quali devi evitare i calci. Mi piace come giocatore, può giocare su tutto il fronte dell'attacco. È il suo primo anno alla Fiorentina e nel calcio di oggi è tutto diverso, non è necessario fare tanti gol ma si lavora tanto a centrocampo. Martinez Quarta? Anche al River aveva alti e bassi. Ha qualità e quantità, gli manca solo la continuità. Ma Igor e Milenkovic fanno uguale, sono troppo irruenti".

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