Monti: “Troppe lacune nella rosa. Italiano deve sempre inventarsi qualcosa: deve essere aiutato”

Gianfranco Monti, conduttore televisivo e tifoso Viola, ha parlato ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “C’è un po’ di preoccupazione in vista di Fiorentina–Milan, soprattutto per i problemi nel reparto difensivo. Oltre agli squalificati c’è stato l’infortunio di Nastasic e del ragazzo della Primavera aggregato alla prima squadra. Con il gioco brillante puoi sopperire alle mancanze ma fino ad un certo punto, l’organico della Fiorentina ha delle lacune ben note in diversi ruoli. Italiano deve sempre inventarsi qualcosa. A gennaio la soluzione ottimale sarebbe inserire un esterno e due prime punte. I dirigenti dovranno fare un grande lavoro aiutando il mister. Se vuoi rincorrere certi obiettivi prestigiosi non possiamo più permetterci Kokorin e giocatori come Nastasic che purtroppo hanno la tendenza di infortunarsi spesso”.

