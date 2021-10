Bucchioni: “Mai creduto nel rinnovo di Vlahovic. La Fiorentina doveva essere più dura con il serbo”

“Questione Vlahovic chiusa del tutto? Mai dire mai, ma sono mesi che la percezione è questa. Siamo di fronte a un ragazzo che a me non ha mai convinto. Sempre troppo perfettino. Mi ha sempre destato sospetto. Come può rimanere a Firenze? Io non ci ho mai creduto anche quando filtravano notizie positive, questo ciò che mi ha dato più fastidio. Rocco ha fatto bene rimarcare questo fatto. Serviva chiarezza. Ma non sono neanche sorpreso dal suo comportamento. Questa estate la Fiorentina ha sbagliato a non essere più dura, l’unico errore della società. Vlahovic non doveva neanche iniziare il campionato senza il rinnovo. Nuovo caso Chiesa? No, è un po’ diverso. Se la Fiorentina avesse messo una deadline sul rinnovo la gente sarebbe stata dalla parte di Rocco. Sostituto? La Fiorentina ha cercato Scamacca, che piace molto in società. Magari può essere il Vlahovic di due anni fa. Il mio sospetto è che dietro questa querelle ci sia dietro qualcuno dalla scorsa primavera“.

LEGGI ANCHE: