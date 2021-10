Giorgetti: “Lo spogliatoio non è tranquillo. Ieri vista la Fiorentina degli ultimi anni”

Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo il caso Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Senza dubbio quello che è successo sul fronte Vlahovic-Commisso ha influito sulla prestazione negativa della squadra, era inevitabile. La Fiorentina vista ieri ricorda molto quella degli ultimi due anni. Spero che sia soltanto un passaggio a vuoto isolato, altrimenti sarà di una stagione complicata. Sicuramente è un momento delicato, lo spogliatoio non è tranquillo. Quello che è successo con i tifosi nel postpartita ha peggiorato le cose ulteriormente. Commisso su Vlahovic è stato sincero e trasparente, ma non so se è stata la mossa giusta. Quando il Milan doveva andare in Champions ha nascosto fino alla fine il non-rinnovo di Donnarumma e Calhanoglu, soltanto ad obiettivo raggiunto ha fatto uscire la verità. La dirigenza gigliata adesso dovrebbe uscire allo scoperto per stemperare i toni”

