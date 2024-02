Bocci: “Non credo più al sogno Champions ma l’Europa è obiettivo possibile”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera è in intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare la situazione in casa Fiorentina alla vigilia dello scontro diretto in chiave europea contro la Lazio:

“La Lazio è una bestia nera storica e in generale sa sempre come metterci in difficoltà anche quando è in trasferta. L’anno scorso anche Sarri non si spiegò come riuscì a vincere 0-4, eppure il copione è sempre di ripartenza efficace. Non è stato un periodo facile, comunque, per nessuna delle due squadre ma per la Fiorentina le prossime partite saranno cruciali per la stagione. La Champions? Non ci credo più. All’Europa sì, infatti i prossimi impegni saranno fondamentali in questo cammino, però credo che sul discorso Champions si fosse un po’ esagerato. Il quarto posto l’ho sempre reputato un miracolo, anche se la Fiorentina ha perso molti punti contro squadre più deboli di lei. Conference? Finalmente dopo tanti anni un sorteggio benevolo. Da lì mi aspetto una svolta della Fiorentina. Italiano? Se potessi gli farei subito il rinnovo di contratto. In caso di addio mi piacerebbe vedere proprio Sarri sulla panchina viola”

