Sconcerti: “Con Berardi ed una punta la Fiorentina farebbe il salto di qualità. Juventus? Sono curioso “

Mario Sconcerti, opinionista ed ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Sono molto curioso in vista della sfida di Torino. La Juventus è una compagine incompiuta, ha giocatori di maggiore qualità ma è molto meno squadra rispetto alla Fiorentina. Inoltre mi aspetto dai gigliati maggiori motivazioni. Sarà comunque una gara complicata, ed emozionante, proprio per la sua caratura ed i sentimenti che suscita nei tifosi. Italiano dovrà impostare una squadra attenta ed aggressiva. Spero che rispetto alla partita con la Lazio la fase offensiva si possa esprimere con maggiore concretezza. L’assenza di Gonzalez peserà tanto per Vlahovic, il serbo sarà costretto a grandi responsabilità. Per quanto riguarda il mercato, ritengo che l’aggiunta di Berardi ed una buona punta sia la soluzione ottimale. Commisso darebbe un grande segnale alla piazza con un salto di qualità notevole”.

