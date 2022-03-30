Monti perplesso: "Biraghi era uscito tra gli applausi, adesso è uno scarpone. È inspiegabile"

Le parole di Gianfranco Monti ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina

Gianfranco Monti, noto opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Se la Fiorentina non entra in Europa non è una disgrazia, ma un'occasione persa. I viola stanno facendo un grande campionato, fa gola la possibilità di andare in Europa. A me fa paura la partita con l'Udinese, non è un campionato buttato. Attacco? Vorrei un attaccante che mi assicura 17-18 gol, per adesso non riesco ancora a giudicare Cabral. Cinque domeniche fa Biraghi è uscito tra gli applausi e ora per alcuni è tornato uno scarpone, certi giudizi non riesco a capirli. Se è in Nazionale ci sarà un motivo. La Fiorentina il prossimo anno potrebbe aver bisogno di 6-7 giocatori, ci sono ancora alcuni calciatori in dubbio, almeno 4 titolari nuovi serviranno. Non vorrei un attaccante ventenne, meglio uno da 25 anni che sappia già fare gol. Io prenderei Belotti, ma anche Scamacca. In caso di mancata vittoria contro l'Empoli diventa difficile l'Europa".

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