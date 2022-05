Graziani contro la costruzione dal basso: “È una stupidaggine. Adesso gli allenatori sono scienziati”

Ciccio Graziani, ex calciatore viola ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare della costruzione da basso, tema caldo in casa Fiorentina dopo l’errore di Terracciano contro il Milan. Ecco le sue parole: “La costruzione dal basso è una grande stupidaggine. È un modo di pensare il calcio che se lo possono permettere solo alcuni club. Adesso, però, la fanno anche le squadre di media-bassa classifica. Ora gli allenatori sono diventati scienziati con tutto il loro staff, ma qualche volta il rilancio diretto del portiere come Maignan per Leao può essere un’arma vincente”.

