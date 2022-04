Bucciantini: “La Fiorentina sta cambiando la Serie A: sta rompendo il dominio nella lotta europea”

Marco Bucciantini, noto opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare della Fiorentina dopo il grande successo di Napoli. Ecco le sue parole: “La Fiorentina sta rompendo un dominio di cinque anni di sette squadre in lotta per l’Europa, stiamo assistendo ad un cambiamento. È l’atteggiamento che contraddistingue questa squadra dopo un periodo di transizione, Italiano in tutte le sue squadre ha insegnato calcio, trovando la forza difensiva nella compattezza dell’attacco. La Fiorentina è andata a difendere in linea contro Osimhen. Ikonè il gol che ha fatto ieri a Milano contro l’Inter l’ha sbagliato, altrimenti la Fiorentina avrebbe vinto anche lì. I viola ora possono diventare la squadra decisiva anche per la lotta scudetto, il Napoli lo ha capito ieri e presto arriverà la sfida contro il Milan. Oggi la squadra di Italiano è una squadra grande grazie al lavoro di tutti. La Fiorentina a sei giornate dalla fine del campionato potrebbe essere a 13 punti dalla prima, lo scorso anno i punti erano 50. In questi anni non si sono mai visti questi dati. La Fiorentina di quest’anno non si è accontentata, le partite che perdeva nel girone di andata ha lavorato per vincerle in quello di ritorno”.

