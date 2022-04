Adani estasiato dalla Fiorentina: “Questo è un capolavoro di calcio, mancava Torreira che è il più forte”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Lele Adani ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Napoli allo stadio Maradona, mostrando le immagini dell’azione del primo gol di Nico Gonzalez, le sue parole:

“L’azione del primo gol della Fiorentina è un capolavoro di calcio. Gira palla, Castrovilli che è intelligente in una squadra che analizza e non va in verticale a caso, si gira, fa un giro palla in più. Poi palla a Duncan che fa partire l’azione e la segue, Biraghi la mette in mezzo e con Duncan dopo fanno il primo gol di Nico Gonzalez. Questo è calcio, andando in vantaggio non ha speculato, anzi, ha attaccato. Una vittoria ottenuta senza il suo uomo migliore Torreira, un grande merito di Italiano. Terracciano, Venuti, Biraghi, Saponara, Castrovilli che sta tornando, Amrabat ha fatto cinque partite quest’anno, Duncan mi piace tanto ma in tanti lo hanno snobbato, il lavoro fatto da Italiano ha colmato il gap che c’è tra Fiorentina e Napoli” conclude Adani.

