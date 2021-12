Bucciantini: “Italiano ha cambiato il destino della Fiorentina. Ha piegato la realtà ad un’idea”

Marco Bucciantini, noto opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare del momento in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

ITALIANO “Non mi aspettavo fosse così semplice, credevo questi calciatori non potessero avere intensità e idee nella testa. Ha piegato la realtà ad un’idea, è riuscito a cambiare i destini di un’ambiente e dei calciatori. Ci ho sempre creduto, perché gli ho sempre visto osare, in tutte le piazze dove è andato, che si trattasse di puntare alla promozione o alla salvezza. Dobbiamo credere che con lui “la vita” della squadra e della società sarà migliore”.

MOMENTO FIORENTINA “Dopo le cadute la Fiorentina si è sempre rialzata, ha imparato dagli errori. Fondamentale trovare i goal di altri giocatori, come Sottil, Callejon e Maleh. Un aspetto che contribuisce alla fiducia della squadra, dove tutti si sentono importanti. Come a La Spezia, dove in tanti andavano a rete con continuità. Firenze deve tornare ad essere una stazione di arrivo, smettere di essere tappa di passaggio. Italiano “va fermato” qui, assecondandolo nelle sue ambizioni. Se assaggia l’Europa, Firenze torna ad appassionarsi al calcio. La gente si riavvicina e la squadra ritrova un’altra dimensione. L’Atalanta che può lottare per lo Scudetto, dà un messaggio di speranza a tutte”.

