Flachi contrario: “No all’alternanza Piatek-Cabral. Un attaccante ha bisogno di continuità e fiducia”

Francesco Flachi, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare del capitolo alternanza in casa Fiorentina, soffermandosi in particolar modo su quella che riguarda il ruolo del centravanti. Ecco le sue parole: “Piatek o Cabral dal 1’? Non è facile. Un attaccante ha bisogno di continuità e fiducia. Guardate i portieri cosa stanno facendo con l’alternanza. Mi può andare bene alternare, ma fino ad un certo punto. Anche in un’ottica futura, è importante puntare con continuità”.

