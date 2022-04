Cecchi esalta Cabral: “Il gol è una finestra su un mondo da esplorare. Ci darà soddisfazioni”

Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno per parlare del successo ottenuto dalla Fiorentina contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Non sono ancora lucido, sto ancora esultando, ho visto una Fiorentina incosciente e sfrontata che dopo il pareggio non si è fermata e ha cercato la vittoria. Se ripensiamo alla gara dell’andata è una Fiorentina enormemente diversa. Fatemi fare un applauso a Gonzalez e Cabral e per essere perfetta questa partita ci sarebbe voluto il quarto gol di Kokorin. La Fiorentina consapevole dei propri mezzi e il gol di Cabral è una finestra aperta di un mondo inesplorato, abbiamo perso un centravanti forte ma anche questo ragazzo arrivato dalla Svizzera ci può dare delle belle soddisfazioni. Ha fatto a sportellate in mezzo al campo facendo salire bene la squadra. Bravissimo oltre al gran gol segnato”

