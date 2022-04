La Fiorentina espugna il Maradona, battuto il Napoli 3-2. Continua la corsa per l’Europa

Al 1′ Nico Gonzalez raccoglie palla dal limite dell’area e prova la conclusione, finisce fuori. All’8′ cross morbido di Zielinski per Osimhen che di testa non trova la porta, l’arbitro fischia poi il fuorigioco. Al 9′ Insigne prova il pallonetto ma la sfera finisce alta sopra la porta difesa da Terracciano. Al 14′ il Napoli segna con Osimhen ma il giocatore è in posizione di fuorigioco. Al 17′ Nico Gonzalez si accentra e passa a Biraghi che va al tiro, para Ospina. Al 18′ Castrovilli prova il tiro dalla distanza, il pallone finisce alto. Al 29′ la Fiorentina passa in vantaggio al Maradona con Nico Gonzalez, Duncan mette dentro per Cabral che fa di sponda, l’argentino la mette dove Ospina non può arrivare. 1-0 per i viola. Al 33′ Napoli pericoloso con Mario Rui che sorprende Venuti. Al 49′ Zanoli per Osimhen che va al tiro, la palla finisce fuori.

Al 58′ il Napoli pareggia i conti con Dries Mertens, da poco entrato in campo. Al 66′ la Fiorentina passa in vantaggio contro il Napoli al Maradona, in gol Ikoné entrato poco prima. Al 72′ Maleh per Cabral, il brasiliano si coordina molto bene e piazza il pallone dove Ospina non può arrivare. Fiorentina-Napoli 3-1 al Maradona. Al 77′ occasione per il Napoli con Mertens, palla alta. All’84’ il Napoli riapre la gara, Osimhen sovrasta Igor e sigla il 2-3. Al 93′ Callejon vicino alla rete dell’ex.

