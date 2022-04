Il consiglio di Monti: “Nessuna fretta di segnare, importante non subire gol. La Juve non giocherà”

Gianfranco Monti, noto opinionista nell’ambiente viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus. Ecco le sue parole: “Gara importante per entrambe. La Juventus vuole la Champions e arrivare in finale di Coppa. Per noi invece la finale sarebbe un traguardo sensazionale, sarebbe parte di un coronamento totale su questa stagione. Peccato ci sia l’Inter in finale, il Milan è bollito. Ma prima bisogna passare il turno. I bianconeri avrebbero fatto a meno di incontrare i viola, anche se i bianconeri sono nettamente avvantaggiati. Sia per il risultato che per la rosa. Ma non giocano a calcio. La Fiorentina è nettamente diversa e gioca a calcio, questo è qualcosa che fa bene non soltanto agli occhi. Stasera servirà non avere fretta. La squadra dovrà fare la partita, non subire e giocarsela fino all’ultimo. Sono molto positivo stasera, c’è un bel gruppo e un grande allenatore. L’unica mia paura è che la squadra esageri, vorrei che non avesse la smania di segnare. Servirà intelligenza, la possibilità di ribaltarla c’è“.

