"Piatek sbaglia gol troppo facili, ma serve fiducia. A Firenze con il pubblico contro la palla scotta"
Le parole di Francesco Casagrande ai microfoni de Il Pentasport sui temi caldi in casa Fiorentina soffermandosi su Krzysztof Piatek
Francesco Casagrande, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina soffermandosi in particolar modo su Krzysztof Piatek Ecco le sue parole "Piatek a volte sbaglia gol troppo facili anche se a Genova ha fatto tantissime reti, agli attaccanti però basta poco per cambiare. Serve fiducia, guardate quanto accaduto con Vlahovic. L'ambiente di Firenze a volte pesa, se non hai il pubblico dalla tua parte il pallone scotta. A Firenze io ho sofferto i primi 2-3 mesi, non volevo sapere niente da giornali e tv e andavo in campo tranquillo. Torreira? Direi che vada riscattato. Sono giocatori che ti danno un contributo importante per tutta la stagione".
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