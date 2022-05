Schira rivela: “Commissioni dell’agente di Torreira molto alte. Mancato riscatto non è una scelta tecnica”

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare della vicenda Torreira–Fiorentina. Ecco le sue parole: “Torreira è stato come un fulmine a ciel sereno. Erano già un paio di mesi che andavano avanti i contatti per l’accordo finale. Sappiamo che quando le cose vanno per le lunghe, prima o poi arrivano brutte notizie. Lucas si trova benissimo a Firenze ed era disposto ad abbassarsi l’ingaggio a 2,7 milioni rispetto ai 3,5 più bonus che prendeva all’Arsenal. Girano molte voci che la richiesta di commissioni dell’agente erano molto alte, ma non penso che si tratti assolutamente di un motivo tecnico“.

