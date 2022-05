Bucchioni: “Lo spogliatoio della Fiorentina non piangerebbe l’addio di Torreira. Sanno loro cosa è accaduto”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare del caso Torreira in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Credo che l’opzione per Torreira scadrà, non ho segnali di un cambio di rotta. Se la Fiorentina è intenzionata al centrocampista potrebbe riprovarci in futuro. Inoltre, mi risulta che anche nello spogliatoio nessuno si metta a piangere in caso di addio definitivo. Il club non è fatto da sprovveduti, sanno loro cosa è accaduto. Andassero a prendere Asllani domani direi che sarebbe fatta un’operazione intelligente. Italiano sa plasmare i calciatori, basta guardare la crescita di Amrabat. Con Italiano in panchina sono meno preoccupato di eventuali cessioni, lui mette il lavoro al centro al contrario di altri tecnici che pensavano di più ai calciatori. I dirigenti bravi i giocatori sanno nasconderli, io sono convinto che la Fiorentina sappia già dove andare in caso di cessione di Torreira. La prima strada era il riscatto di Torreira, poi qualcosa è cambiato”