Nardella: “Non firmo per un pareggio con la Juventus. Vlahovic in tribuna? Soluzione assurda”

Dario Nardella, sindaco di Firenze e della città metropolitana di Firenze, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della partita di sabato contro la Juventus. Ecco le sue parole:

JUVENTUS “Queste sono le sue parole sulla super sfida di sabato contro la Juve e sul caso Vlahovic: Questa è la settimana santa. C’è una bella attesa e ci troveremo un avversario agguerrito. Hanno ripreso coraggio con il match di Champions. Ma questa Fiorentina non si risparmia mai, non è un caso lo “0” alla casella dei pareggi e vince spesso fuori caso. Ci sono tanti aspetti che possono motivare la squadra. Mi piace questa Fiorentina, se escludiamo quella di Venezia se l’è sempre giocata, anche con le grandi. Se firmerei per il pareggio sabato? No, dobbiamo andare con lo spirito di vincere”.

VLAHOVIC “Quelli che volevano Vlahovic in tribuna mi sembrano fuori dal mondo. Gioca bene e si impegna. Si è dimostrato un calciatore ed un professionista serio. Tenerlo fino alla scadenza? Dobbiamo tirare fuori i soldi noi a quel punto invece che Commisso. Da tifoso mi piacerebbe, ma la Fiorentina lo ha pagato poco e può virtualmente metterlo in vendita a un prezzo alto, i grandi club fanno così. Comunque, vedo grande rispetto da entrambe le parti”.

SAPONARA “È in gamba e sta crescendo tanto, la sua è una bella storia”.

EPISODIO KOULIBALY “Per me non ha colore ma serve lo stesso atteggiamento da parte di tutti. Il ragazzo che offese Koulibaly deve ascoltare il cuore e accogliere la richiesta del difensore o, semmai, venga pure a parlare con me. Nella vita si può sbagliare ma si può anche rimediare.