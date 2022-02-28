"Fiorentina emotiva, non si faccia schiacciare dal Franchi. No cori razzisti, momento delicato"

Le parole di Ernesto Poesio ai microfoni de Il Pentasport in occasione di Fiorentina-Juventus, semifinale di Coppa Italia

Ernesto Poesio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Ecco le sue parole: "La Fiorentina può giocarsela ed è giusto che sia così, dopo la vittoria di Bergamo. Mercoledì sarà una partita importante anche nell'ottica della crescita. Sarà una gara difficile anche se la Juve ha qualche problema di formazione. I Viola devono giocare come sanno. Questa squadra è emotiva e capita di andare fuori giri. Mercoledì ci aspetta un Franchi elettrico e spero che la Fiorentina non si faccia schiacciare. Ora c'è da capire come saranno assorbite le fatiche di coppa, che ha spesso condizionato le scelte di Italiano. Ti porta via un po' di energie psicologiche. Il campionato deve essere il punto di arrivo principale per la squadra, sarebbe il coronamento dell'ottima stagione Viola. La Fiorentina spesso subisce gol, questo ti obbliga a farne almeno due per vincere. I Viola hanno sempre espresso un gioco propositivo, ma la coperta, dietro, è più corta. Vlahovic? Spero che mercoledì il Franchi spinga la Fiorentina e non degeneri in cori razzisti o simili. Siamo in un momento delicato"

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