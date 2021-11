Sconcerti: “La Fiorentina non ha la forza per tenere i top. Berardi? Non puoi risparmiare su lui”

Mario Sconcerti, ex direttore generale della Cecchi Gori Group ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: MOMENTO FIORENTINA “Ancora non abbiamo quella forza per trattenere i nostri top player. Però credo che attraverso un mercato che ti porta due/tre cambi forti, possiamo tornare sulla strada giusta per essere competitivi. È una squadra che non tira in porta e il centrocampo va sistemato. Stanno mancando i gol dei centrocampisti”.

MILAN “I rossoneri non ha paura di essere aggrediti, dobbiamo restare molto concentrati ed evitare errori. Giocano molto più in verticale di noi e hanno grandi qualità nel singolo”.

BERARDI “Se vuoi un giocatore come Berardi devi dimostrare al giocatore la voglia di vederlo e questa non c’è stata. Se lo vuoi non devi discutere per un milione in più o meno. È un giocatore che ti farebbe fare un salto di qualità incredibile. Non sono quei giocatori su cui puoi risparmiare”.