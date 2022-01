Amoruso: “Fiorentina, da migliorare le palle inattive. Sottil? Sprecate troppe chance da titolare”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni de il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “La squadra deve migliorare innanzitutto sulle palle inattive, subiamo troppo e c’è una esposizione difensiva spesso e volentieri nell’uno contro uno. Non bisogna farsi trovare impreparati. I tre attaccanti della Fiorentina potrebbero agevolarsi l’uno con l’altro. Sottil secondo me ha sprecato varie occasioni da titolare, Callejon ha perso lo smalto di un tempo”.

