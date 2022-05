Sconcerti: “Commisso ha creato l’odio verso il Franchi. Vuole un suo stadio? Compri il nuovo Franchi”

Mario Sconcerti, ex direttore generale della Cecchi Gori Group ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare della gestione della Fiorentina da parte della famiglia Commisso, soffermandosi sulla questione stadio, tema caldo dell’attuale gestione. Ecco le sue parole: “Non sopporto che il Presidente Commisso abbia creato odio verso il Franchi. L’Artemio è sempre stato la casa della Fiorentina. Mi arrabbio quando sento dire che non il restyling andrà a finire che lo pagheremo noi. Chi lo dovrebbe pagare? Il comune. Chi è il comune? Noi siamo il comune. Quindi è normale che la spesa della ristrutturazione ricada sulla comunità, ma è sempre stato così. Le spese del Franchi sono sempre state a carico dei cittadini in quanto è un impianto sportivo. Se fossi in Commisso comprerei il nuovo Franchi. Se vuole uno stadio tutto suo, entri nella ristrutturazione del Franchi e lo compri”.

LEGGI ANCHE: