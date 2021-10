Bocci: “Vlahovic indispensabile per la Fiorentina. Infortunio di Castrovilli serio”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

VLAHOVIC “Vlahovic è indispensabile per la Fiorentina. Non credo vada via a gennaio. Perché è un nome importante e nelle finestre di mercato invernali è difficile trovare una squadra che tiri fuori tutti quei soldi”.