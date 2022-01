“Tutti colpevoli. Sconfitta diversa dalle altre, approccio sbagliato anche da Italiano”

Gianfranco Monti, grande tifoso Viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per commentare la situazione in casa Fiorentina dopo la brutta sconfitta di Torino. Ecco le sue parole: “Ieri serata troppo brutta per essere vera, bisogna eliminare tutto molto velocemente. Questa sconfitta è stata completamente diversa rispetto a quella di Empoli e Venezia. Forse anche lo stesso Italiano ha sbagliato l’approccio. Le motivazioni possono essere tante, fatto sta noi siamo una buona squadra, con un buono allenatore che comunque ha dei limiti. Le concorrenti per l’Europa hanno frenato per fortuna, bisogna ripartire. Il Torino ha giocato bene, ma il nostro approccio è stato veramente inaccettabile. Difficile trovare un colpevole, visto che tutti hanno deluso. Quindi Italiano può parlare con tutta la squadra e ripartire al meglio. Napoli? Menomale si gioca subito, con una squadra in difficoltà ma con un organico davvero importante. Gara perfetta per ripartire e dimenticare tutto”.

