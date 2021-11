Cecchi: “L’uscita di Torreira ha deciso la partita. Callejon e Sottil sono delle delusioni”

Stefano Cecchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la recente sconfitta contro la Juventus. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina per settanta minuti è stata dentro la gara e forse addirittura in totale controllo. Siamo più squadra della Juventus e l’abbiamo visto anche sabato. Il cambio Amrabat/Torreira ci ha fatto perdere qualcosa, quando manca l’uruguaiano si sente. Quando c’è lui in campo, la Fiorentina gioca meglio, perché è perfetto per il tipo di gioco di Italiano”.

EPISODI ARBITRALI “Non saprei. Chiesa sappiamo che accentua, però Milenkovic ha sbagliato. Sul rigore, se l’avessero fischiato contro mi sarei arrabbiato. Ma è da qualche giornata che stanno cercando di evitare di fischiare certi rigori, ma se fosse stato a parti invertite.”.